Recém-eleito António Freitas corta relações com acionista que gere futebol

O recém-eleito presidente do Aves, António Freitas, assumiu este sábado ter cortado relações com Estrela Costa, acionista da empresa Galaxy Beleviers, que gere o futebol do clube.

"A Estrela Costa insultou-me ontem [sexta-feira] do piorio e o diálogo acabou. Terei reuniões com outros acionistas, mas que não seja com essa senhora, que não percebe nada de futebol. Com ela a relação começa mal, ao contrário de Wei Zhao, presidente da SAD", referiu o líder honorário dos avenses, à margem da tomada de posse.

António Freitas admitiu à agência Lusa na sexta-feira separar o Aves da administração do futebol profissional, caso encontre um clube em decadência futebolística e financeira, priorizando o "diálogo" para "ver se a SAD está a cumprir" o protocolo, sob pena de recorrer a "advogados fortes no direito desportivo" para "descolar pela lei".

"Admito tudo, mas os sócios são soberanos e não quero ver o Aves nos distritais. Apenas sei, enquanto gestor, o que faria se estivesse na situação deles. Que não pensem que irão ter tarefa fácil, mesmo que a direção cessante, principalmente no último ano, tenha sido muito penalizada pelas atitudes e gestão desta sociedade anónima", avaliou.

O empresário (lista B) reassumiu este sábado a presidência dos avenses rumo ao biénio 2020-2022, ao derrotar o atual vice-líder para a formação Joaquim Neves (A), com 56,8% dos votos, no sufrágio mais concorrido da história do emblema do concelho de Santo Tirso, ao qual compareceram 753 de 1.154 associados inscritos nos cadernos eleitorais.

A tomada de posse dos novos corpos sociais do Desportivo das Aves para o biénio 2020-2022 decorreu no pavilhão do clube, onde se consumou a despedida de Armando Silva, que afastou uma recandidatura em 29 de maio, mostrando-se "emocionado" e "orgulhoso" por ter "honrado e feito o possível e o impossível" desde a temporada 2010/11.

"Era uma altura em que tinha mesmo de sair. Foram anos bons e fui sempre apoiado pelos sócios. Sei que o Aves está muito bem entregue. Temos alguns problemas para resolver e creio que o António Freitas tem mais capacidade para isso", resumiu.