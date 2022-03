Recital de Benzema em mais um adeus do PSG

JN Ontem às 22:44 Facebook

Hat-trick do francês apura Real Madrid para os "quartos" de final da Liga dos Campeões. Madrilenos tinham perdido por 1-0 na primeira mão.

O Paris Saint-Germain dominou durante 135 minutos, chegou a ter a eliminatória no bolso, mas quem fez a festa foi o Real Madrid (3-1). Um hat-trick de Karim Benzema deu cabo dos planos de Messi, Neymar, Mbappé e companhia e traçou o destino mais cruel ao campeão francês, que diz adeus ao sonho de conquistar a "orelhuda" nos oitavos de final. Outra vez.

No Santiago Bernabéu, Mbappé ainda alargou o avanço que o PSG trouxe da primeira mão (1-0), só que o intervalo mudou tudo. Com Nuno Mendes e Danilo, a equipa de Mauricio Pochettino, dominadora até então, encolheu-se, o Real Madrid cresceu e aproveitou um erro de Donnarumma para relançar a luta pelo apuramento. O 1-1 acordou o gigante, que só parou quando passou para a frente. No espaço de dois minutos, Benzema, bem acompanhado por Modric, completou o hat-trick e assinou uma noite só ao alcance dos maiores.