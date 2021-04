JN Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo do avançado maliano Moussa Marega deu, esta quinta-feira à noite, a triunfo ao F. C. Porto sobre o Vitória de Guimarães (1-0), no estádio do Dragão, em jogo de encerramento da 28.ª jornada da Liga, que deixou os portista a quatro pontos do comando.

Os vitorianos tiveram as duas primeiras situações de perigo da partida, ambas por Edwards, mas o avançado acertou mal na bola na primeira e viu o remate desviado para canto na segunda tentativa.

Os dragões reagiram e foram para a frente à procura do golo, mas faltou inspiração aos avançados azuis e brancos. Taremi, aos 21 minutos, servido por Pepe, viu o guarda-redes Bruno Varela desviar a bola da baliza com a mão direita.

Aos 43 minutos, foi a vez do avançado Maliano Moussa Marega atirar à figura do guarda-redes vimaranense.

PUB

As poucas situações de perigo criadas pelos dois emblemas justificam o nulo ao intervalo.

Pouco depois do recomeço, Marega abriu o marcador para os azuis e brancos, num contra-ataque rápido. O avançado ganhou o lance a Mumin e atirou para o fundo das redes de Bruno Varela.

Veja o golo de Marega (1-0):

Aos 60 minutos, o F. C. Porto festejou na sequência de um autogolo de André Amaro, mas o lance foi anulado, pois Marega estava em fora de jogo no início da jogada.

Veja o lance do golo anulado:

O jogo animou bastante, com os dragões a terem varias situações flagrantes para aumentar a vantagem, mas Bruno Varela mostrou-se uma muralha difícil de transpor. Já nos últimos instantes, Francisco Conceição mandou uma bola à trave.

Os minhotos também não baixaram os braços e tentaram chegar com perigo à baliza portista, mas Marchesín também esteve atento.

Com este triunfo, o F. C. Porto continua firme no segundo lugar, agora a apenas quatro pontos do Sporting, e com mais seis do que o Benfica. Já o Vitória de Guimarães, apesar da derrota, continua em sexto.

Veja o resumo do jogo: