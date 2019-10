"Recondução de João Paulo Rebelo é uma vitória do Benfica"

Hoje às 23:02 Facebook

João Paulo Rebelo, de 45 anos, vai manter-se como secretário de Estado da Juventude e do Desporto no segundo Governo liderado por António Costa. O diretor de comunicação e informação do F. C. Porto torce o nariz à recondução do governante.

"A recondução do João Paulo Rebelo é uma vitória do Benfica, temos que reconhecer isso. O Benfica continua muito bem representado no novo Governo e garante continuidade de um secretário que ao desporto não trouxe nada e ao Benfica trouxe muito. Cometeu uma série de trapalhadas, quase todas com o Benfica lá metido. Não cumpriu, por exemplo, com a interdição do Estádio da Luz", lembrou Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Porto Canal.

E prosseguiu no mesmo tema: "A recondução, feita por parte de António Costa, permite recordar os bons velhos tempos em que se sentava ao lado de Luís Filipe Vieira, na Luz, a assistir ao jogo do clube querido. Na legislatura que terminou não se viram medidas boas para o desporto, não se augura que venha a acontecer agora, mas esta recondução é uma garantia para o Benfica".