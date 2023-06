Recorde: Abel Ferreira soma oito expulsões no Palmeiras

Guilherme Amaral Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português viu o vermelho no jogo com o Fortaleza, na madrugada de quarta-feira, a contar para a Taça do Brasil. Mais nenhum treinador foi expulso tantas vezes no mesmo período de tempo desde que Abel Ferreira chegou ao Brasil.

Na derrota frente ao Fortaleza, por 1-0, na Taça do Brasil, o Palmeiras qualificou-se para os quartos-de-final mas não irá contar com o treinador no próximo jogo. Abel Ferreira foi expulso no minuto 80 e enfrenta agora uma suspensão.

Foi a sua oitava expulsão desde que chegou ao Brasil em novembro de 2020 (lista das expulsões no final do artigo). O responsável, natural de Penafiel, é o treinador que mais vezes, a partir do momento que assumiu o Palmeiras, recebeu cartões. São 42 amarelos e oito vermelhos neste período, segundo dados do "Espião Estatístico" do portal "ge".

PUB

EXPULSO!



Abel Ferreira leva o cartão vermelho e segue marcado pelo relacionamento com os árbitros no Brasil.



É o técnico com mais cartões recebidos no futebol brasileiro desde sua chegada. Agora:



42 amarelos

8 vermelhos



São CINQUENTA cartões. pic.twitter.com/dBpgLmrNdD - Espião Estatístico (@EspiaoEstatist) May 31, 2023

O árbitro da partida entre Fortaleza e Palmeiras, Sávio Pereira Sampaio, relatou que Abel Ferreira protestou uma decisão da arbitragem de forma ostensiva, atirou copos de água e insultou o árbitro ao reclamar: "foi falta, filho da p***". Descreveu ainda que o português, após a expulsão, permaneceu na área técnica para instruir os auxiliares, e por isso foi necessária mais uma intervenção para retirá-lo do jogo.

Na conferência de imprensa, o treinador ironizou e disse que renovará contrato para fazer teletrabalho. "Há o lado positivo do cartão, descansar, comandar o jogo a partir do sofá, beber minha água com gás tranquilo, um auscultador no ouvido, desfrutando da minha equipa com o orgulho que tenho. Se o clube quiser renovar o meu contrato nessas condições, passo a comandar a equipa em casa", brincou o treinador.

Das oito expulsões de Abel Ferreira, sete ocorreram em torneios organizados pela CBF. 2023 já é o ano em que o treinador português foi mais vezes expulso, com três vermelhos.

Expulsões de Abel Ferreira no Brasil

Palmeiras 3 - 0 Ceará (Taça do Brasil, 2020)

Flamengo 2 (6)-(5) 2 Palmeiras (Supercopa, 2021)

Atlético-MG 2 - 0 Palmeiras (Brasileirão, 2021)

Palmeiras 2 - 0 Athletico-PR (Recopa Sul-Americana, 2022)

Palmeiras 1 - 0 Santos (Brasileirão, 2022)

Palmeiras 4 - 3 Flamengo (Supercopa, 2023)

Palmeiras 2 - 1 Cuiabá (Brasileirão, 2023)

Fortaleza 1 - 0 Palmeiras (Taça do Brasil, 2023)