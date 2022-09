Recorde de adeptos batido em Leiria em dia de vitórias para Felgueiras, Sanjoanense e Caldas

JN Hoje às 21:53 Facebook

No jogo que bateu o recorde de assistência da Liga 3, U. Leiria e Académica empataram a um golo. Sanjoanense e Felgueiras venceram pela margem mínima, na Série A, enquanto o Caldas foi o único a ganhar na Série B.

Com 17.122 adeptos nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, um novo recorde de assistência da Liga 3, U. Leiria e Académica empataram a um golo, resultado construído à lei do penálti.

A fechar a primeira parte, Gonçalo Gregório adiantou os leirienses, de grande penalidade, mas a "briosa" empatou aos 82 minutos, por Diogo Ribeiro, também da marca dos 11 metros.

Ainda na zona mais a sul da Liga 3, um "bis" de Zequinha permitiu ao Vitória de Setúbal recuperar de duas desvantagens no terreno do Fontinhas (2-2).

Mesmo reduzido a dez, o Belenenses anulou, em cima do minuto 90, uma desvantagem de um golo na casa do Oliveira do Hospital (1-1). João Costa respondeu ao tento inicial de Daffé.

Já o Caldas derrotou o Moncarapachense por 3-1. Marcelino, nos instantes iniciais, adiantou a equipa das Caldas da Rainha, mas Josemar empatou de pronto, na conversão de uma grande penalidade. Na segunda parte, André Perre e Nuno Januário selaram o primeiro triunfo caldense na presente temporada.

Na Série A, a Sanjoanense derrotou o Montalegre por 1-0, valeu o tento solitário de Rui Pedro. Pelo mesmo resultado, o Felgueiras levou de vencida o São João de Ver, graças ao golo de Henrique Martins.

No domingo realizam-se os restantes jogos da 3.ª jornada da Liga 3. Ao final da manhã, o Amora recebe o Real (11 horas), enquanto o Fafe-Vilaverdense, o Braga B-Canelas 2010 e o V. Guimarães B-Paredes arrancam às 17 horas. A ronda fecha com o Anadia-Varzim, marcado para as 19:30 horas.