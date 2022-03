Recorde de assistência para ver o V. Setúbal chegar à fase de promoção

Rui Almeida Santos Hoje às 18:38 Facebook

Sadinos dependiam apenas de si e fizeram a sua parte no duelo com o Alverca, que foi decidido com um golo de Zequinha. Estádio do Bonfim recebeu mais de 3500 adeptos, um novo recorde de assistência da Liga 3.

Mesmo jogando grande parte do duelo com o Alverca em inferioridade numérica, devido à expulsão de Nuno Pinto ainda no primeiro tempo, o V. Setúbal venceu o Alverca por 1-0 e celebrou o apuramento para a fase de subida, na Série B.

O único golo do encontro foi apontado por Zequinha, na sequência de uma arrancada imparável pelo lado direito do ataque sadino, culminada um remate indefensável, que deixou os mais de 3500 adeptos presentes nas bancadas do Estádio do Bonfim em êxtase.

O triunfo revelou-se fundamental para os setubalenses, uma vez que o Amora, que entrou na última jornada da Série B a apenas um ponto de distância dos sadinos, também ganhou esta tarde, na casa do Torreense (1-0), graças ao tento solitário de Joca.

A U. Leiria, que já tinha garantido a primeira posição, venceu por 3-2 nas Caldas da Rainha. O primeiro golo, apontado pelo caldense André Perre, na execução perfeita de um livre direto, foi o momento alto de um encontro decidido pelo inevitável Gonçalo Gregório, no tempo de compensação.

U. Santarém e Sporting B empataram a duas bolas, numa ronda em que Real e Oliveira do Hospital não saíram do nulo. A melhor ocasião pertenceu aos oliveirenses, que desperdiçaram uma grande penalidade. Igualmente empatado acabou o jogo entre Oriental Dragon e Cova da Piedade, mas a um golo.

Segunda fase fechada

Concluída a primeira metade da Liga 3, seguem-se as fases que vão decidir quem sobe à Liga 2 e quem será despromovido ao Campeonato de Portugal.

Na fase de promoção, a série 1 junta Felgueiras, V. Guimarães B, Alverca e Torreense, enquanto Oliveirense, Braga B, U. Leiria e V. Setúbal compõem a série 2.

Os vencedores de cada série sobem de divisão e vão discutir o título de campeão da Liga 3 numa final disputada em campo neutro. Os segundos classificados decidem entre si, numa eliminatória a duas mãos, quem jogará o play-off de subida com o 16.º classificado da Liga 2.

Quanto à fase de manutenção divide-se em quatro séries, compostas da seguinte forma:

Série 3: Canelas 2010 (8 pontos), Lourosa (6 pontos), Anadia (4 pontos) e Fafe (2 pontos)

Série 4: Sanjoanense (7 pontos), São João de Ver (5 pontos), Montalegre (3 pontos) e Pevidém (1 ponto)

Série 5: Amora (8 pontos), Caldas (6 pontos), Cova da Piedade (4 pontos) e U. Santarém (2 pontos)

Série 6: Real (7 pontos), Sporting B (5 pontos), Oliveira do Hospital (3 pontos) e Oriental Dragon (1 ponto)

O último classificado de cada uma das séries será despromovido ao Campeonato de Portugal, na próxima temporada.