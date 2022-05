Recorde de pontos na mira do dragão

A apenas um empate de ser campeã, equipa de Sérgio Conceição está a um triunfo e uma igualdade de garantir a melhor pontuação de sempre em campeonatos com 18 equipas.

Um ponto para o título, quatro para o recorde. O F. C. Porto pode sagrar-se campeão já no próximo sábado e apenas precisa de empatar no terreno do Benfica para lançar a festa, mas além do objetivo principal existe outro que está perfeitamente ao alcance dos dragões. Depois de estabelecer uma nova marca de jogos consecutivos sem perder (58) na principal prova nacional, superando a estabelecida pelas águias na década de 1970, a equipa de Sérgio Conceição pode atingir um registo pontual sem paralelo nos livros de história da Liga Portugal.

Com 85 pontos somados nas 32 jornadas já disputadas, o F. C. Porto está a um empate de suceder ao Sporting na lista de campeões, o que, a confirmar-se, será o terceiro título nas cinco temporadas que Sérgio Conceição leva à frente da equipa. Na primeira, em 2017/18, o técnico não só devolveu os azuis e brancos à rota do sucesso, como igualou o recorde de pontos (88) em campeonatos de 18 equipas e desde que o triunfo vale três pontos, e que, até então, pertencia em exclusivo ao Benfica de Rui Vitória de 2015/16.