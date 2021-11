Recordista Lionel Messi vence sétima Bola de Ouro

Rui Santos Hoje às 20:56 Facebook

Argentino voltou a conquistar o prémio que distingue o melhor jogador do ano, para a France ​​​​​​​Football.

Lionel Messi venceu, pela sétima vez na carreira, a Bola de Ouro. A gala, realizada em Paris, consagrou o jogador argentino, que em 2021 ajudou a Argentina a vencer a Copa América e o Barcelona a conquistar a Copa do Rei.

Atualmente no PSG, pelo qual leva quatro golos e três assistências em onze jogos, o avançado, de 34 anos, repete as conquistas de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019, sendo o jogador da história do futebol com mais Bolas de Ouro no currículo, num total de sete.

Na gala de hoje, Robert Lewandowski foi eleito o avançado do ano. O italiano Gianluigi Donanaruma venceu o prémio Lev Yashin, referente ao melhor guarda-redes do ano, e o Chelsea, que venceu a última edição da Liga dos Campeões é o clube do ano.

A Bola de Ouro é atribuída pela revista France Football e premeia o melhor jogador de um determinado ano. Após uma edição de interregno, devido à pandemia de covid-19, o prémio voltou a ser atribuído em 2021.