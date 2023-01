Recuperação de Félix da Costa terminou à porta dos pontos

JN/Agências Hoje às 20:47, atualizado às 21:26 Facebook

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) terminou, este sábado, na 11.ª posição a segunda de duas corridas na segunda jornada do Mundial de Fórmula E, competição de carros elétricos, que se disputaram na Arábia Saudita.

O piloto natural de Cascais concluiu as 39 voltas ao traçado citadino de Diriyah a 15,229 segundos do vencedor, que foi novamente o seu companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), novo líder do campeonato.

O britânico Jake Dennis (Andretti) foi o segundo classificado, a 1,252 segundos de Wherlein, com o alemão René Rast (McLaren) em terceiro, a 4,554.

Félix da Costa partiu da 17.ª posição da grelha e foi recuperando posições até à bandeirada de xadrez. Mas, pela segunda corrida consecutiva, ficou fora dos lugares pontuáveis (10 primeiros).

Wherlein é o novo líder do campeonato, com 68 pontos, enquanto o português baixou um lugar e é, agora, o 12.º, com seis.

A próxima prova será uma estreia do campeonato, em Hiderabad, na Índia, em 11 de fevereiro.