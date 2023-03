Recuperado o sorriso, segue-se a vítima preferida de Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez devolveu a alegria a Ronaldo, que deve voltar a ser titular no domingo. Luxemburgo é a seleção que mais golos sofre do craque.

O jogo com o Liechtenstein confirmou as boas sensações que Cristiano Ronaldo assumira publicamente na véspera em relação aos primeiros dias de trabalho com Roberto Martínez. O avançado recuperou a titularidade e a braçadeira de capitão, tendo recompensado a aposta do novo selecionador de Portugal com dois golos e uma exibição bem positiva.

A forma como festejou depois de marcar e os sorrisos abertos que mostrou em muitos momentos da partida realizada em Alvalade são um sinal evidente da satisfação do craque, que parece querer pôr para trás das costas os maus momentos vividos durante o Mundial do Catar e arrancar, aos 38 anos, para uma nova fase, mais luminosa, a caminho do Euro 2024.