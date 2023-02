Recurso de de Paulinho deu entrada no TAD

JN Hoje às 18:44 Facebook

O processo que incluiu uma medida cautelar para permitir que o avançado leonino esteja no clássico com o F.C. Porto, domingo, em Alvalade, já deu entrada, esta quarta-feira, no Tribunal Arbitral do Desporto. (TAD).

O Sporting tenta reduzir o castigo de três jogos de castigo a Paulinho - jogador já cumpriu dois - de forma a tentar que o atleta esteja presente no clássico com o F. C. Porto, domingo, em Alvalade. Nesse sentido, o processo, que também contempla uma medida cautelar, deu esta quarta-feira, entrada no TAD.

Um caminho adotado após o Conselho de Disciplina (CD) ter recusado o recurso hierárquico e confirmado a decisão inicial. Agora os leões terão de esperar pela manifestação do tribunal, num caso que ainda pode passar para o Tribunal Central Administrativo, muito à semelhança do que sucedeu no caso Palhinha, referente ao dérbi com o Benfica em 20210/21. Uma polémica motivada por um cartão mostrado ao jogador, num duelo com o Boavista, no Bessa.