Recurso do F. C. Porto pode suspender a interdição do Dragão

Nuno A. Amaral Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da decisão do Conselho de Disciplina da FPF. Clássico com o Sporting, em agosto, em risco de ser noutro estádio.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, uma interdição de dois jogos do Estádio do Dragão, na sequência dos incidentes ocorridos após o apito final do clássico entre o F. C. Porto e o Sporting, a 11 de fevereiro, mas o castigo pode ser suspenso através de uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Ao que o JN apurou, junto de fonte próxima do processo, os portistas vão apresentar este expediente legal no TAD. Caso a providência cautelar seja aceite, a medida do CD ficará em suspenso e, até nova decisão do TAD, o F. C. Porto poderá jogar no Dragão.

Segundo a mesma fonte, a decisão do CD só produz efeitos 15 dias úteis após o acórdão desta terça-feira, pelo que o jogo da primeira jornada da Liga entre o F. C. Porto e o Marítimo, no fim de semana de 6 e 7 de agosto, será sempre disputado no estádio dos portistas.

Se a providência cautelar não for aceite pelo TAD, o castigo abrangerá os dois jogos seguintes do F. C. Porto em casa, diante do Sporting (3.ª jornada, a 20 ou 21 de agosto) e do Chaves (6.ª jornada, a 10 ou 11 de setembro).