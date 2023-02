Recurso por Paulinho improcedente deixa avançado fora do clássico

JN Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Suspenso por três jogos, após a expulsão na final da Taça da Liga, Paulinho falha os jogos com o Rio Ave, hoje, e o F. C. Porto, no domingo, após o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter considerado improcedente o recurso interposto pelos leões.

Paulinho vai mesmo falhar a receção do Sporting ao F. C. Porto, no domingo, para a 20.ª jornada da Liga. O avançado dos leões viu ser confirmado o castigo de três jogos, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após a expulsão na final da Taça da Liga, que os dragões venceram por 2-0.

A sanção divide-se em um jogo de suspensão pela expulsão, num lance com Otávio, e outros dois por palavras dirigidas à equipa de arbitragem, liderada por João Pinheiro.

PUB

O avançado do Sporting falhou a receção ao Sporting de Braga, para a Liga, mas o clube de Alvalade interpôs recurso para poder contar com Paulinho nos jogos seguintes, hoje com o Rio Ave e no domingo com o F. C. Porto.

No entanto, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não deu provimento às pretensões leoninas, confirmando o castigo aplicado a Paulinho, que é baixa para Ruben Amorim nos próximos dois compromissos dos verde e brancos.