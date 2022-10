Redenção e goleada com gosto ainda mais especial para os dragões

Nuno A. Amaral, em Bruges Hoje às 23:12 Facebook

Foi uma noite perfeita para o F. C. Porto europeu, já qualificado para os oitavos de final da liga milionária, após uma incrível quinta jornada do Grupo B. Os dragões golearam o Brugge e beneficiaram do empate entre o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen para garantirem, no mínimo, o segundo lugar.

A partida da próxima semana com os "colchoneros" poderá servir para os portistas chegarem ainda à liderança de grupo, dependendo do que fizerem e do resultado que o Brugge conseguir na Alemanha.

No reencontro com a equipa belga, o F. C. Porto escolheu a mesma moeda para pagar a "dívida" com que tinha ficado desde o jogo no Dragão. Foi todo um mundo ao contrário. Seguros a defender e venenosos no ataque, os portistas começaram por falhar uma série de oportunidades claras (Eustaquio, Uribe e Taremi não atinaram com a baliza de Mignolet) e o golo do iraniano, pouco depois da meia-hora de jogo, foi um prémio justo, mas escasso, para o que a equipa de Sérgio Conceição fez até ao intervalo.