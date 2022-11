Redução de centrais em cima da mesa  

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Excesso de soluções no eixo da defesa do Benfica pode levar SAD a cortar opções. Decisão só deve ser tomada em janeiro.

O excesso de soluções para a zona central da defesa pode levar as águias a reduzir o leque de opções - neste momento há seis jogadores disponíveis -, na próxima janela de mercado, em janeiro. Ao que apurámos, o assunto está a ser analisado pelos responsáveis da SAD, mas a decisão nunca terá contornos definitivos antes de 2023.

Otamendi e António Silva são os preferidos de Roger Schmidt e encontram-se em competição no mundial. João Victor e Lucas Veríssimo regressaram de lesões, bem como Morato, anterior titular. John Brooks foi contratado mesmo em cima do fecho do mercado de verão, numa altura em que só os atuais titulares se encontravam disponíveis - Lucas Veríssimo e João Victor recuperavam de problemas prolongados, Morato ampliara o lote de indisponíveis e Vertonghen saíra para o Anderlecht. A contingência, rara, mas real, motivou a compra do norte-americano, única alternativa durante semanas.