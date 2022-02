Reduzir o passivo é prioridade para os candidatos à presidência do Vitória de Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:29 Facebook

Projetos diferentes, mas contas preocupam as três listas. Pepa é um treinador consensual

Ultrapassada a polémica que envolveu as assinaturas da candidatura encabeçada por Miguel Pinto Lisboa e procedido ao sorteio das listas, a campanha eleitoral de António Miguel Cardoso, Alex Costa e Miguel Pinto Lisboa arrancará nas próximas horas, num período no qual os três candidatos à presidência do Vitória de Guimarães, cujo ato eleitoral decorrerá a 5 de março, terão a oportunidade de apresentar e explicar as suas ideias aos associados.

A redução do passivo da SAD, de 61 milhões de euros em setembro de 2021, será o maior desafio para os três candidatos. António Miguel Cardoso, da lista A, tem no seu programa a reestruturação financeira como um dos seis pontos do seu projeto, como anunciou na oficialização da candidatura. Associados e Marketing, futebol profissional e formação, modalidades, património e infraestruturas e projeto VSC 2030 são as outras áreas do seu programa. Pepa faz parte do seu projeto desportivo.

Alex Costa, candidato pela lista B, ainda não divulgou em concreto as suas ideias, mas na primeira aparição com a sua lista evidenciou o desagrado pela situação financeira "gravosa" e pelo facto de o clube desportivamente estar distante das ambições da massa adepta. Pepa também faz parte do seu projeto e mereceu rasgados elogios do antigo capitão.

Miguel Pinto Lisboa, candidato pela lista C, também ainda não anunciou em concreto o seu projeto. Em dezembro de 2021, viu o seu plano estratégico financeiro aprovado pelos acionistas e conseguiu, no início do ano, um encaixe de dez milhões de euros com a venda de ativos. Meses antes, os sócios do clube chumbaram por maioria o relatório e contas da época 2020/2021. O atual presidente segurou Pepa até 2024.