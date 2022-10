Reencontro exige ao F. C. Porto um jogo "muito diferente" com o Brugge

Nuno A. Amaral, em Brugge Hoje às 09:20 Facebook

Portistas jogam à procura de dar um passo, talvez decisivo, para os oitavos. Conceição castigado na Liga.

Mês e meio depois da terrível derrota no Dragão com o Brugge (0-4), a equipa portista tem hoje a oportunidade de se redimir no reencontro com a equipa belga, num jogo em que uma vitória azul e branca, conjugada com um empate ou uma derrota do Atlético de Madrid diante do Leverkusen até poderá dar aos dragões a passagem à ronda seguinte da Champions.

"Temos, sem dúvida nenhuma, de fazer um jogo muito diferente, até porque o que aconteceu no Dragão não foi só mérito do Brugge. Só sendo fiéis ao que somos é que podemos competir ao mais alto nível. Vamos jogar para ganhar. Não há outro pensamento", disse Sérgio Conceição, na antevisão da partida. "O Brugge tem uma mentalidade ganhadora, uma dinâmica interessante e é consistente [é o único clube que ainda não sofreu golos nesta fase de grupos], mas, se a nossa equipa estiver bem, não tenho dúvidas de que poderá obter um bom resultado, que nos permita encarar o último jogo com a perspetiva de nos qualificarmos. É isso que queremos", acrescentou.