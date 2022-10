Reerguer e recuperar a glória perdida no tempo

S. C. Coimbrões enfrentou crise diretiva, chegou a estar sem Direção, mas estabilizou e lidera a série 1 da Divisão de Elite.

Por vezes é preciso dar um passo atrás, para dar dois à frente. Esta frase resume o momento atual do Sporting Clube de Coimbrões, emblema centenário que compete na Divisão de Elite, da A. F. Porto, e que tem um longo passado nos campeonatos nacionais, com 34 participações. Atualmente, lidera a tabela e o objetivo é recuperar um clube que atravessa uma fase de renovação.

No início da temporada passada não havia Direção e o planeamento da época foi levado a cabo por uma Comissão Administrativa. A situação financeira não era a melhor, até pela descida do Campeonato de Portugal, mas um dos membros deu um passo em frente e assumiu a liderança do clube. "O objetivo imediato era concluir 2021/22 e começar a preparar já esta época. Mas a missão principal é equilibrar as contas do Coimbrões e voltar a tornar a formação competitiva", conta André Moreira, presidente que, além de ser ex-jogador do clube, tem formação em gestão empresarial, uma valência importante para reerguer este histórico de Gaia.