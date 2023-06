Reforço de 103 milhões de euros no Real Madrid e movimentações no Minho

Rui Almeida Santos Hoje às 13:11 Facebook

O Sporting de Braga pretende segurar Bruma e o Vitória de Guimarães está perto de garantir um reforço para o lado esquerdo da defesa. Lá fora, o Real Madrid confirmou a contratação de Jude Bellingham ao Borussia Dortmund, num negócio que pode chegar aos 135 milhões de euros, e o Ajax apresentou o novo treinador.

Benfica: O presidente do Getafe, Ángel Torres, confirmou que os encarnados tinham um acordo com o avançado turco Enes Unal, que se lesionou com gravidade num joelho no final da época. O clube espanhol decidiu renovar o contrato com o jogador, de 26 anos, que marcou 15 golos em 38 jogos em 2022/2023.

Sporting de Braga: Bruma deverá continuar a representar os arsenalistas, depois de ter cumprido a última metade da época em Braga cedido pelo Fenerbahçe. As negociações entre os dois clubes tendo em vista uma transferência em definitivo do avançado de 28 anos prosseguem, devendo chegar em breve a bom porto.

Vitória de Guimarães: Abner Felipe, lateral esquerdo que ajudou o Farense a subir à Liga, revelou à "Rádio Renascença" que está perto de se mudar para o Minho. "Estamos em negociações bem avançadas. Estou muito feliz", disse o jogador, de 27 anos.

Famalicão: Ivo Rodrigues vai jogar na Liga saudita. O avançado, de 28 anos, assinou pelo Al Khaleej, clube orientado pelo português Pedro Emanuel e que conta no plantel com Pedro Amaral e Fábio Martins. "Vila Nova de Famalicão ficará para sempre gravada no meu coração, cidade apaixonada cheia de gente boa. A partir de hoje sou mais um a apoiar do lado de fora e mais um a desejar sempre que este clube tão especial se torne cada vez maior", escreveu o jogador nas redes sociais.

Marítimo: José Gomes confirmou a saída do comando técnico do clube madeirense, que desceu esta época à Liga 2. "É realmente um aperto que não sai, pelas pessoas e por aquilo que sei que eles estão a sentir. Só posso comparar à morte de um familiar próximo", revelou em entrevista à "RTP Madeira".

Real Madrid: Os "merengues" confirmaram a contração do internacional inglês Jude Bellingham ao Borussia Dortmund. Os espanhóis pagam à cabeça 103 milhões de euros pelo médio de 19 anos, num negócio que pode ainda chegar aos 135 milhões de euros em variáveis.

Barcelona: O jornal "AS" avança que os catalães garantiram a contratação do craque brasileiro Victor Roque por 40 milhões de euros. O avançado, de 18 anos, já é internacional brasileiro e, esta época, leva 10 golos nos 25 jogos em que participou pela equipa principal do Athletico Paranaense.

Tottenham: O guarda-redes David Raya está perto de ser oficializado como reforço, adianta o jornalista Fabrizio Romano. Os "spurs" pagam 40 milhões de euros ao Brentford pelo internacional espanhol, de 27 anos, que deverá render o internacional francês Hugo Lloris na baliza dos londrinos.

Aston Villa: Unai Emery vê o jovem Nico Williams, de 20 anos, como alvo prioritário e o clube inglês não se parece assustar com os 50 milhões de euros que constam na cláusula de rescisão do contrato que liga o avançado ao Atlético Bilbao até 2024. Os "villans" oferecem 7 milhões de euros anuais ao internacional espanhol, valor que os bascos, interessados na renovação do vínculo, não conseguirão acompanhar. O jogador está avaliado pelo sítio "Transfermarkt" em 30 milhões de euros.

Marselha: Marcelo Gallardo é o eleito para suceder a Igor Tudor no banco dos marselheses, que fecharam o pódio da última edição da Liga francesa. O treinador argentino, de 47 anos, está sem clube desde que deixou o River Plate em outubro do ano passado.

Ajax: Maurice Steijn é o novo treinador do clube de Amesterdão, sucedendo a John Heitinga no cargo. O técnico, de 49 anos, chega proveniente do Sparta Roterdão, que conduziu ao sexto lugar na última edição da Liga dos Países Baixos. O contrato é válido até 2026.

Inter Miami: Depois de garantir a contratação de Lionel Messi, o clube norte-americano aponta baterias ao internacional espanhol Jordi Alba, que termina contrato com o Barcelona no final deste mês. O lateral esquerdo, de 34 anos, é igualmente pretendido por emblemas sauditas.