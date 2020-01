Reforço de peso no Ajax e avançado apontado ao F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica tem um alvo confirmado e a imprensa belga colocou Didier Lamkel Zé foi na órbita do F. C. Porto. Já o Nápoles e o Ajax reforçaram-se.

Benfica: Os encarnados têm novo alvo para o ataque: o internacional sub-21 italiano Scamacca. Quem o garante é o empresário do avançado. "O Benfica fez-nos saber que segue o atleta, tal como acontece com tantos clubes da Serie A italiana", disse Paolo Paolini ao portal SerieBnews.com. A jogar no Ascoli cedido pelo Sassuolo, o jogador de 21 anos também está na mira de Roma, Nápoles, AC Milan e Torino.

F. C. Porto: De acordo com o jornal belga Het Nieuwsblad, os dragões têm estado atentos a Didier Lamkel Zé, do Antuérpia, e estudam a possibilidade de avançar com uma proposta no verão. O avançado camaronês de 23 anos leva cinco golos e cinco assistências esta época e tem um contrato com o Antuérpia válido até 2023.

Desportivo das Aves: O senegalês Oumar Diakhité, que se encontrava ao serviço dos romenos do Sepsi, é reforço até ao final da próxima temporada. O jogador, de 26 anos, conta com experiência no futebol português, uma vez que já representou Olhanense e Estoril Praia entre 2013 e 2018, sendo o terceiro reforço confirmado pelo Desportivo das Aves na reabertura do mercado, após a vinda do defesa angolano Jonathan Buatu, cedido pelo Rio Ave, e do avançado chadiano Marius Mouandilmadji, por empréstimo do F. C. Porto.

Wolverhampton: O clube de Nuno Espírito Santo chegou a acordo com o Fiorentina para o empréstimo de Patrick Cutrone, válido por duas épocas. O avançado de 22 anos não conseguiu vingar na Premier League e regressa à terra natal.

Ajax: Os holandeses oficializaram este sábado a contratação de Ryan Babel, de 33 anos. O avançado vai representar o clube onde se formou pela terceira vez, depois de passagens em 2004 - até 2007 - e 2012/13. Ryan chega por empréstimo do Galatasaray até ao final da temporada.

Nápoles: Os italianos anunciaram a chegada de Diego Demme, que alinhava no Leipzig. O médio alemão, de 28 anos, assinou um contrato válido por cinco épocas e meia.