Reforço do Arsenal levou as cinzas do avô para a apresentação

Aaron Ramsdale foi confirmado na sexta-feira como reforço do Arsenal e manteve uma tradição familiar para com o avô.

O guarda-redes foi contratado ao Sheffield United por um valor a rondar os 20 milhões de euros. Na apresentação, Ramsdale levou uma bolsa que contém uma história peculiar. Esta contém as cinzas do seu avô paterno Ron, que faleceu no dia em que a mãe descobriu que estava grávida. Apesar de nunca ter conhecido o parente, os pais do guarda-redes chamaram-lhe de Aaron em homenagem ao avô.

"O meu pai leva-o para todo o lado, mantém-no perto do coração. Ele fez uma 'tour' pelas 92 equipas de Inglaterra. Leva-o a todos os jogos e tira uma fotografia com ele nos estádios", explicou o jogador aos meios de comunicação do Arsenal.

Embora nunca o tenha conhecido, Ramsdale sente uma ligação com o avô. "Ele teria sido futebolista se o pai dele o deixasse. Ele era guarda-redes por isso há aí uma ligação entre nós".