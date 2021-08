Reforço do Benfica já está em Lisboa e Gaitán tem novo clube

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Valentino Lázaro já está em Lisboa para assinar pelo Benfica e Nico Gaitán, que no ano passado representou o SC Braga, vai jogar no Uruguai com Maxi Pereira.

Benfica: ​​​​​​​Valentino Lázaro já está em Lisboa e vai mesmo reforçar o Benfica. O ala direito vai ser emprestado por duas temporadas, com uma opção de compra obrigatória avaliada em 8.5 milhões de euros, informa o jornal "La Gazzetta dello Sport". Lázaro vai ser assim mais uma opção para o lado direito da defesa de Jorge Jesus, que já conta com Gilberto, Diogo Gonçalves e André Almeida.

Peñarol: Nico Gaitán está de volta aos relvados. O antigo jogador de Benfica e SC Braga assinou com o Peñarol, do Uruguai, até junho de 2022. O médio argentino vai encontrar o antigo colega de equipa Maxi Pereira.

Manchester City: Rúben Dias renovou contrato com o City até 2027. Um ano depois de ter sido transferido para o clube inglês e após uma época com boas exibições, que lhe valeram vários prémios individuais, o central português é assim premiado com uma renovação de contrato.

Nápoles: O médio André Zambo Anguissa vai deixar o Fulham de Marco Silva e reforçar o Nápoles. O jornal "La Gazzetta dello Sport" informa que o jogador será emprestado e terá uma opção de compra avaliada em 10 milhões de euros.

PUB

Juventus: Mohamed Ihattaren vai tornar-se jogador da Juventus. O atleta vai ser comprado ao PSV e imediatamente emprestado à Sampdoria, segundo informa a Sky Sports Italia.

Torino: Dennis Praet vai ser emprestado pelo Leicester ao Torino. A informação é avançada pela Sky Sports Italia, que refere que o médio terá uma opção de compra de 15 milhões de euros.