Reforço na defesa dos dragões só depois das vendas

Miguel Pataco Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Wendell está muito bem posicionado para ser o novo lateral esquerdo dos dragões, mas a operação, a rondar os cinco milhões, não avança já.

A duas semanas do fecho do mercado de transferências, os dragões têm vários dossiês em andamento e a prioridade é a contratação de um defesa esquerdo. O alvo está identificado - Wendell, brasileiro do Bayer Leverkusen -, os primeiros contactos estão feitos e o processo bem encaminhado, mas a concretização do mesmo só será feita depois de a SAD azul e branca garantir um importante encaixe financeiro, com a venda de um ou dois jogadores da equipa principal, tal como estava previsto já há algum tempo.

Wendell, de 28 anos, vai entrar no último ano de contrato com a equipa alemã, o que favorece a posição do F. C. Porto nas negociações. Avaliado em 6,5 milhões de euros, o acordo deve, no entanto, ficar fechado por uma verba entre os quatro e os cinco milhões de euros, mas o JN sabe que a concretização só será feita depois de a SAD azul e branca efetivar as transferências necessárias ao equilíbrio das contas.