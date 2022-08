Reforço no City e internacional neerlandês do Barcelona a caminho da Juventus

JN Hoje às 12:59 Facebook

Pep Guardiola vê resolvido o problema no lado esquerdo do setor mais recuado do Manchester City com a chegada de Sergio Gómez. Thilo Kehrer e Memphis Depay estão a um passo de West Ham e Juventus, respetivamente. Em Portugal, Diogo Calila está a caminho do Santa Clara, enquanto Ricardo Valente regressa a Matosinhos para reforçar o Leixões.

Santa Clara: Diogo Calila chega proveniente da B SAD. Esta época, o defesa, de 23 anos, foi totalista nas duas primeiras jornadas da Liga 2, nas quais a B SAD foi derrotada por Trofense e F. C. Porto B. A caminho dos Açores estará, igualmente, o médio Bruno Jordão, cedido pelo Wolverhampton.

Leixões: Ricardo Valente é reforço do emblema de Matosinhos. Aos 31 anos, o avançado regressa a Portugal, oriundo dos romenos do Dacia Mioveni. Formado entre o F. C. Porto e o Leixões, conta no currículo com passagens por clubes com o Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Marítimo, entre outros.

Manchester City: Chegou, finalmente, o tão desejado, por Pep Guardiola, reforço para a ala esquerda. Perdida a corrida por Marc Cucurella para o Chelsea, o City fechou a contratação do também espanhol Sergio Gómez, de 21 anos, por quem pagou 13 milhões de euros aos belgas do Anderlecht. O jovem lateral assinou até 2026 pelo campeão inglês.

Chelsea: A imprensa inglesa revela que o clube londrino viu o Everton rejeitar uma proposta a rondar os 50 milhões de euros por Anthony Gordon. O médio inglês, de 21 anos, é considerado inegociável pelo emblema de Liverpool, que pretenderá, inclusive, renovar contrato com o jogador. O atual vínculo de Gordon expira em 2025.

West Ham: O internacional alemão Thilo Kehrer, de 25 anos, vai reforçar os "hammers". O polivalente defesa, que tanto pode atuar no lado direito como a central, não conta para o técnico Christophe Gaultier no PSG. Uma verba a rondar os 16 milhões de euros será suficiente para o negócio se consumar.

Juventus: De acordo com o jornal "Marca", Memphis Depay deverá ser oficializado, em breve, como reforço da "vecchia signora". A Juventus já terá chegado a acordo com o Barcelona para contratar o internacional neerlandês, de 28 anos, que figura na lista de dispensas de Xavi, técnico dos catalães.

Borussia Dortmund: O jovem avançado Jamie Bynoe-Gittens, de 18 anos, renovou até 2025 pelo clube alemão. "Sempre foi meu objetivo continuar aqui. Vou trabalhar no duro para poder ajudar a equipa", referiu o jogador inglês, que se estreou a marcar pela equipa principal do Borussia no último fim de semana, na vitória por 3-1 diante do Freiburg.