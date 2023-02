Reforços Bruma e Pizzi foram decisivos na vitória do Braga

Guilherme Soares Hoje às 19:47 Facebook

Internacionais lusos que chegaram nos últimos dias do mercado de inverno foram determinantes na vitória do Braga sobre o Famalicão.

O Braga, que recebe o Benfica, quinta-feira, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, voltou a dar boas indicações após a goleada em Alvalade, com o Sporting, na quarta-feira (5-0), mas só após as entradas dos reforços Pizzi e Bruma, que fez dois golos já nos descontos e esteve ainda no início da jogada do segundo. Pizzi, assobiado, mas também aplaudido pelos adeptos bracarenses quando entrou, mostrou a razão porque pode ser mesmo uma mais-valia para a equipa de Artur Jorge, oferecendo inteligência na definição das jogadas e muita qualidade técnica.

O médio internacional português de 33 anos, que voltou a jogar pelo Braga na Pedreira 12 anos depois, esteve também envolvido em dois golos. Mas, o resultado volumoso é algo enganador porque o Famalicão, ainda que sem conseguir criar grandes ocasiões de perigo, deu luta e chegou a empatar a partida. O Braga, ainda sem Ricardo Horta e de novo em 4x4x2 depois da experiência falhada dos três centrais diante dos leões, só chegou à vantagem numa primeira parte cinzenta de parte a parte com um autogolo de Mihaj - o central albanês quis impedir que o cruzamento de Victor Gómez chegasse a Banza, mas meteu a bola dentro da própria baliza.