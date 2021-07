Reforços em destaque no triunfo do Sporting da Covilhã no terreno do Trofense

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O Sporting da Covilhã venceu, este sábado, no terreno do Trofense por 3-0, na primeira fase da Taça da Liga, com golos dos reforços Diogo Almeida e Jô Santos e do defesa André Almeida.

O avançado português Diogo Almeida, cedido pelo Benfica, inaugurou o marcador, aos 45+1 minutos, André Almeida aumentou, aos 52 minutos, e o brasileiro Jô Santos fechou as contas, aos 62 minutos, perante um Trofense que até esteve melhor no primeiro tempo, mas acusou o golo sofrido já perto do descanso.

A formação "caseira" alinhou com os reforços Rogério Santos, Marcos Valente, Bruno Moreira e Tiago André, mas foi Bruno Almeida quem criou mais perigo para a formação de Rui Duarte, primeiro num "disparo" que saiu perto da trave e depois a obrigar o "guardião" Léo a uma defesa apertada num livre ainda longe da área.

Do outro lado, o técnico Wender Said estreou Diego Medeiros, Diogo Almeida e Jô Santos no '"onze" e foi este último a criar a primeira oportunidade para os "serranos", aos 36 minutos, com um poderoso cabeceamento ao poste.

Apesar de ter criado mais oportunidades e ter controlado o primeiro tempo, o Trofense não conseguiu capitalizar a melhor entrada na partida e, a partir dos 44 minutos, começaram as contrariedades com a saída de Bruno Moreira por lesão.

Logo depois, os "serranos" chegaram à vantagem numa incursão de Gilberto pela zona central, que tabelou com Jô e depois "picou" de trivela por cima da defesa para isolar Diogo Almeida, com o avançado a desviar de Rogério Santos para marcar na estreia.

No regresso do balneário, Jô voltou a ameaçar com um remate à meia volta e, pouco depois, num livre levantado para a área, o avançado cabeceou para defesa incompleta de Rogério Santos e André Almeida, no sítio certo, encostou para o fundo das redes.

No comando da partida, os leões da serra voltaram a dilatar a vantagem numa rápida transição para o ataque, Jean Filipe tentou desmarcar Jô na área, Marcos Valente chegou primeiro, mas não conseguiu afastar o perigo e o avançado, com um toque subtil, desviou do alcance de Rogério Santos, coroando assim uma bela exibição.

Com esta vitória, os serranos vão disputar a segunda fase da competição com o Mafra, que eliminou hoje o Belenenses SAD ao triunfar por 1-0.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Clube Desportivo Trofense, na Trofa, Porto

Trofense - Sporting da Covilhã: 0-3

Ao intervalo: 0-1

Marcadores:

0-1, Diogo Almeida, aos 45+1 minutos; 0-2, André Almeida, 52; 0-3, Jô Santos, 62.

Equipas:

Trofense: Rogério Santos, João Paulo, Marcos Valente (Matheus Índio, 64), Simão Martins, Tito Júnior, Vasco Rocha, Andrézinho (Lionn, 64), Tiago André (Keffel, 75), Adilson (Gustavo Furtado, 64), Bruno Moreira (Luiz Pachu, 44) e Bruno Almeida

(Suplentes: Rodrigo Moura, Lionn, Gustavo Furtado, Matheus Índio, João Faria, Luiz Pachu, Caio Marcelo e Keffel)

Treinador: Rui Duarte

Sporting da Covilhã: Léo, Tiago Moreira, Jaime Simões, André Almeida, David Santos, Gilberto, Jorge Vilela (Héliton, 79), Diego Medeiros (Diogo Cornélio, 88), Jean Filipe (Joel Vital, 89), Diogo Almeida (Thiago Moraes, 89) e Jô Santos (Felipe Dini, 71)

(Suplentes: Bruno Bolas, Héliton, Felipe Dini, Joel Vital, Diogo Cornélio e Thiago Moraes)

Treinador: Wender Said

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jean Filipe (35) e João Paulo (37)

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19