Reforços entre os 26 jogadores do F. C. Porto que viajaram para Manchester

O F. C. Porto partiu esta terça-feira de manhã para Inglaterra, onde defronta na quarta-feira o Manchester City, na primeira jornada da Liga dos Campeões, com um grupo alargado de 26 futebolistas, entre os quais os últimos reforços.

Na comitiva dos "dragões" seguiram Malang Sarr (ex-Chelsea), Marco Grujic (ex-Liverpool) e Felipe Anderson (ex-West Ham), jogadores que chegaram ao F. C. Porto no último dia de mercado por empréstimo dos seus clubes até ao final da época.

Outro jogador que seguiu viagem foi o avançado brasileiro Evanilson, que ainda não se estreou na equipa de Sérgio Conceição, e os também reforços Zaidu, Nanu, Taremi e Toni Martínez, utilizados no clássico com o Sporting (2-2).

O F. C. Porto visita na quarta-feira o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, na primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões, em jogo com início às 20 horas e com arbitragem do letão Andris Treimanis.

Lista dos 26 jogadores na comitiva do F. C. Porto:

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos. Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu e Malang Sarr. Médios: Loum, Matheus Uribe, Grujic, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Luis Díaz, Taremi e Nakajima. Avançados: Marega, Tecatito Corona, João Mário, Felipe Anderson, Evanilson e Toni Martínez.