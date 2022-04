Reggie Cannon aborda o pós-Sauer e um possível salto no verão

JN/Agências Hoje às 12:39 Facebook

O internacional norte-americano manifestou confiança na capacidade dos jovens futebolistas do Boavista para colmatarem a saída de Gustavo Sauer, novo reforço dos brasileiros do Botafogo.

"Estamos felizes e tristes ao mesmo tempo pela partida do Gustavo Sauer, que era um jogador incrível e fez tanto por nós nestas épocas. Temos alguns alas interessantes que podem preencher a lacuna. Esta reta final de Liga, tal como a próxima época, será um bom começo para eles", frisou o defesa aos jornalistas, antes de mais um treino aberto organizado pelos axadrezados, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa.

A saída do avançado brasileiro para o Botafogo, orientado pelo treinador português Luís Castro, surgiu a cinco jornadas do fim da Liga, com as panteras no 11.º lugar, com 33 pontos, 10 acima da zona de descida direta e um abaixo da primeira metade da tabela.

"Estamos numa posição muito boa em comparação à época passada. Há, obviamente, crédito dos jogadores e da equipa, mas o [treinador] Petit tem sido um fator importante nesta segunda metade da época e ajuda-nos a ter a mentalidade certa. Esta reta final é muito importante, mas estamos a fazer um trabalho muito bom", notou Reggie Cannon.

Depois de vitórias consecutivas ante Famalicão (2-1) e Arouca (1-0), o Boavista visita o Marítimo, 10.º classificado, também com 33 pontos. "Os três pontos vão ser decisivos para o desfecho da época. É um jogo muito importante, sobretudo depois da saída do Gustavo Sauer. Será muito interessante ver como é que a equipa se adapta, mas estamos preparados para um desafio intenso. A energia é muito boa e o Petit sabe como incutir o espírito competitivo aos jogadores no treino", contou.

Reggie Cannon, de 23 anos, já disputou 18 partidas na segunda época pelo emblema do Bessa, ao qual chegou no verão de 2020, proveniente dos norte-americanos do Dallas, estando concentrado em "acabar a época forte", à espreita de novo salto na carreira.

"É a hora de crescer. Já tive oportunidades e vão surgir rumores e potenciais opções [de mercado] no verão, mas continuo focado no Boavista. O início da época foi difícil, com lesões e outros problemas, mas importa é como acaba. Com as exibições que fiz, irão surgir boas oportunidades no verão e acho que o Boavista reconhece isso. Deu-me a oportunidade de ser bem-sucedido e estarei preparado para o que vier", reconheceu.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o treino do Boavista contou com 24 jogadores, entre os quais o camaronês Paul-Geroges Ntep, já recuperado de lesão, ao contrário de Tiago Ilori, do francês Yanis Hamache, Miguel Reisinho e Fran Pereira.