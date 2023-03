Registo marcante de atletas em dia de aniversário da FPF

JN Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol celebrou esta sexta-feira o 109.º aniversário, em dia que superou o número de inscritos da época passada em todas as modalidades.

A Federação Portuguesa de Futebol está em festa por dois motivos. O primeiro, porque cumpre esta sexta-feira 109 anos de existência. O segundo, porque ultrapassou o número de inscritos da temporada passada em todas as modalidades (futebol masculino, futsal masculino, futebol feminino, futsal feminino), com exceção do futebol de praia, cujas inscrições começam mais tarde.

Atualmente são 213 322 praticantes federados. Em dia de celebração também pelos 7 anos da Cidade do Futebol, a FPF deu ainda força a um novo projeto: o Walking Football. Foi realizado um convívio entre Associações de Futebol, sócios de classe e Direção da FPF, concluído com um jogo desta nova modalidade, que teve lugar num dos relvados da sede da FPF e que contou com a Seleção Nacional Feminina Sub-19 na assistência. A aposta passa por melhorar a saúde dos praticantes.

PUB

"O foco está claramente na prática desportiva e na saúde física e mental, em todas as idades. Pensamos todos os dias em como pode ser útil para o País e este é mais um passo nesse sentido. A FPF lidera pelo exemplo, não tenham dúvidas que o nosso grande objetivo é colocar as pessoas com mais de 50 anos a praticar desporto. Queremos o País a mexer-se, porque os portugueses precisam e a saúde é fundamental", disse o presidente da FPF Fernando Gomes.