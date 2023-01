Regresso a casa ofuscado por uma igualdade

Bernardo Monteiro Hoje às 19:50 Facebook

De volta ao Paços de Ferreira, César Peixoto não foi além de um empate. Zé Uilton vale um ponto.

No regresso de César Peixoto ao comando técnico, menos de três meses depois, o Paços de Ferreira não foi além de um empate com o Chaves, agudizando o mau momento de ambas as equipas num jogo fustigado pela chuva.

Na antevisão ao encontro, o treinador pacense avisou que todos os jogos até ao final da temporada seriam "uma guerra" e o arranque da partida enquadrou-se nessa previsão, uma vez que na primeira meia hora os castores já tinham quatro amarelos. A intensidade dos dois lados era notória, com um claro apetite pela baliza contrária, mas o acerto na hora de rematar esteve ausente no primeiro tempo.