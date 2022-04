Regresso de Feddal deixa Rúben Amorim sem baixas para o Dragão

JN Hoje às 15:35 Facebook

Defesa central marroquino recuperou de lesão e deixa Rúben Amorim com todo o plantel disponível para o jogo da segunda mão da Taça de Portugal.

A equipa leonina trabalhou, esta manhã, tendo em vista o decisivo encontro no Estádio de Dragão, da próxima quinta-feira (20.15 horas), que pode valer uma vaga na final da Taça de Portugal.

Para o conseguir, o Sporting tem de dar a volta à derrota por 2-1 registada no encontro da primeira mão, em Alvalade.

A integração em pleno de Feddal, recuperado de lesão, foi a principal nota de destaque do apronto de hoje. Assim, Rúben Amorim encara a visita ao Dragão sem baixas, uma boa notícia para o treinador dos leões.

O Sporting volta ao trabalho amanhã, em Alcochete, num apronto marcado para as 10.30 horas. No final, Rúben Amorim antevê, em conferência de imprensa, o duelo com o F. C. Porto.