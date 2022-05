Regresso de Loeb deixa espectadores com água na boca

Milhares de fãs do Rali viajaram de todos os cantos do país para Coimbra. Piloto francês é cereja no topo do bolo

As ruas de Santa Clara, na margem esquerda do Rio Mondego, em Coimbra, começaram a encher por volta das 16 horas, para assistir à inédita superespecial na cidade. Entre os vários motivos de interesse, o regresso do francês Sebatien Loeb entusiasmava os fãs do Rali.

"Já vínhamos de qualquer forma, mas o Loeb é quem nos chama mais a atenção", conta, ao JN, Rogério Alves, canalizador que veio de Caxarias, no concelho de Ourém, para assistir ao primeiro dia do Rali de Portugal, juntamente com a família. "Vamos só ver a superespecial. A nossa ideia era dormir em Coimbra e arrancar para Góis para ver as classificativas, mas não vai dar porque a minha filha tem uma prova na escola", conta. O Rali é, para Rogério Alves, o grande momento do ano. "Acompanho desde os 17 anos, tenho 50, portanto façam as contas", aponta, com uma gargalhada.