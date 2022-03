Regressos no Benfica à procura dos 10,6 milhões de euros da "Champions"

André Bucho Hoje às 21:23, atualizado às 22:10 Facebook

Nélson Verísismo deve contar em Amesterdão com alguns dos ausentes no jogo com o Vizela.

O empate a duas bolas na Luz frente ao Ajax permite às águias manterem vivas as expetativas de seguirem para os quartos de final da Liga dos Campeões. Tal apuramento tem valor definido: 10,6 milhões de euros, prémio bem apetecível para uma equipa que já acumulou mais de 54 milhões de euros nesta edição da competição.

Para tal, Nélson Veríssimo deverá contar com os regressos de Otamendi, Yaremchuck e Gilberto. O argentino ficou fora do empate com o Vizela (1-1), na sexta-feira, por precaução, mas deverá ser aposta no centro da defesa para enfrentar os neerlandeses. Já o ucraniano e o brasileiro estavam a contas com síndrome gripal, mas deverão recuperar a tempo.