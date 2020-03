Regulador financeiro deteta irregularidade e chumba OPA do Benfica

JN Hoje às 14:42 Facebook

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários decidiu "chumbar" a OPA (Oferta Pública de Subscrição) do Benfica. A SAD encarnada tem agora dez dias para formular uma resposta ao regulador da Bolsa

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) encontrou irregularidades na oferta pública de aquisição que o Benfica lançou sobre a sua sociedade anónima desportiva (SAD), em novembro passado.

De acordo com a TVI, a recusa da CMVM tem por base o facto de o plano encarnado passar por financiar a compra de ações da SAD com dinheiro da própria sociedade. O clube tem cerca de 67% do capital da SAD e com a oferta pública de aquisição pretendia chegar a pelo menos 95% do capital.

Face ao sucedido, existe a possibilidade de a SAD das águias poder ser multada tendo em conta a irregularidade detetada pelo regulador da Bolsa.