Regulamento tira três jogadores do jogo entre Benfica e Paços de Ferreira

Frederik Aursnes, do Benfica, e Erick Ferigra e Adrián Butzke, do Paços de Ferreira, não podem ser chamados pelos respetivos treinadores para o jogo desta terça-feira, por terem sido inscritos após a data inicialmente prevista para o encontro.

O regulamento de competições da Liga esclarece que, "nos casos de adiamento de jogo, apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada".

Como o encontro entre Benfica e Paços de Ferreira, relativo à 3.ª jornada da Liga, foi inicialmente agendado para o dia 21 de agosto, apenas são elegíveis para o jogo de amanhã os jogadores que estavam inscritos nessa altura.

Isso impede Roger Schmidt de contar com o médio norueguês Frederik Aursnes, contratado ao Feyenoord e que se estreou, no sábado, no Bessa, na vitória das águias, por 3-0, frente ao Boavista.

Por sua vez, César Peixoto não poderá utilizar o defesa Erick Ferigra, nem o avançado Adrián Butzke, sendo que este último foi expulso, na sexta-feira, diante do Estoril, jogo que os "castores" perderam por 3-0.

O Benfica-Paços de Ferreira joga-se esta terça-feira, a partir das 20:15 horas, no Estádio da Luz. A partida fecha a 3.ª jornada da Liga.