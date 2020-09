Rei das trivelas regressa a Portugal e dragões com sangue novo no ataque

JN Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O mercado de verão está ao rubro e, esta segunda-feira, voltou a ferver com várias movimentações de eleição. Se em Guimarães, o rei das trivelas, Ricardo Quaresma, chegou à fortaleza vimaranense de cavalo branco, no Porto, os dragões avançaram para a contratação do jovem promissor Evanilson, ao Fluminense. Em Inglaterra, James Rodríguez é reforço do Everton de Carlo Ancelotti.

F. C. Porto: Segundo apurou o JN, Evanilson, de 20 anos, está de malas feitas para a cidade Invicta, depois de ter passado toda a carreira ligado ao Fluminense. O emblema carioca, através do site oficial, já confirmou a saída do jogador para um clube de Portugal e, segundo apurou o JN, é o F. C. Porto que vai receber o promissor atacante



F. C. Porto: Os dragões vão emprestar Vitinha, médio, de 20 anos, que se estreou na última época pela equipa principal, ao Wolverhampton. O jogador segue para a formação inglesa, acompanhando Fábio Silva, mas os moldes da transferência são diferentes, já que se trata de um empréstimo, ficando o "Wolves" com opção de compra fixada em 20 milhões.



V. Guimarães: Agora sim, é oficial: Ricardo Quaresma está de volta ao futebol português, onde representou Sporting e F. C. Porto, desta vez para vestir a camisola 10 do Vitória de Guimarães. Depois de passagens pelo Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA), Chelsea (ING), Besiktas (TUR), Al-Ahli (EAU) e Kasimpasa, Quaresma cumpriu o desejo de regressar aos relvados lusos, onde encantou os adeptos com as tão bem conhecidas trivelas.

Paços de Ferreira: Os castores garantiram as contratações de Fernando Fonseca e Stephen Eustáquio. Se o defesa direito assinou um contrato de três épocas, Stephen Eustáquio vai manter-se no plantel por empréstimo do Cruz Azul.

Leixões: ​​​​​​​Lucas Lopes foi oficializado como reforço para a temporada 2020/2021. O avançado brasileiro, que chega do Grêmio Anápolis, vai, assim, ingressar na primeira experiência no futebol europeu.

Everton: James Rodríguez é reforço. O médio colombiano, de 29 anos, abandonou o Real Madrid e assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção. o F. C. Porto receberá, por direitos de formação, cerca de 500 mil euros.

Olympiacos: Ao fim de três temporadas com o emblema do Vitória de Guimarães ao peito, Pêpê Rodrigues foi oficializado como reforço do Olympiacos para as próximas quatro épocas. O médio de 23 anos ruma ao campeão grego, onde vai ser orientado por Pedro Martins.