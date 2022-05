Rei dos minutos nos dragões na porta da saída

JN Hoje às 18:35 Facebook

Chancel Mbemba é o jogador mais utilizado por Sérgio Conceição esta época, mas está em final de contrato e vai deixar os dragões no fim de 2021/22. Clubes espanhóis, italianos e franceses atentos ao facto de o central congolês ser um jogador livre.

Quatro épocas depois de ter aterrado na cidade Invicta, proveniente dos ingleses do Newcastle, Mbemba vai deixar o futebol português com um currículo bem mais vasto, após conquistar dois campeonatos, uma Supertaça e uma Taça de Portugal, troféus aos quais pode juntar mais uma prova rainha do futebol português, caso o F. C. Porto vença, no dia 22 deste mês, o Tondela, no Jamor.

Apesar da importância que teve, sobretudo nestas três últimas épocas, nas equipas treinadas por Sérgio Conceição, a renovação de contrato não está em cima da mesa, situação que se justifica, sobretudo, pelo elevado ordenado que o internacional congolês aufere.

Assim, a saída no fim desta temporada, a custo zero, é praticamente certa e a dificuldade na tentativa de renovação justifica-se, precisamente, pelo facto de Mbemba ter mantido quase a totalidade do ordenado que ganhava quando estava ao serviço do Newcastle.

O defesa central é o atleta do F. C. Porto com mais minutos (4046) nas pernas em 2021/22, num total de 45 jogos (dois golos marcados), superando as marcas de Diogo Costa (3867) e de Otávio (3756) e o desempenho não tem passado despercebido.

Os italianos do Milan, os franceses do Lyon e os espanhóis do Bétis de Sevilha estão na corrida por um atleta que vai deixar, seguramente, saudades no Dragão.