Reinaldo Ventura assina pelo Barcelos e regressa a Portugal

O Óquei Barcelos anunciou, este domingo, a contratação de Reinaldo Ventura. O internacional português, de 41 anos, regressa, assim, a Portugal, depois de três anos em Itália (Viareggio e Trissino).

Reinaldo Ventura está de regresso a Portugal. O anúncio foi feito pelo Óquei de Barcelos, que através de uma publicação na página de Facebook deu as boas-vindas ao experiente avançado.

Depois de há três épocas se ter mudado para o campeonato italiano, Reinaldo Ventura, que se notabilizou ao serviço do F. C. Porto, onde jogou durante 24 anos, vai voltar a vestir a camisola do Barcelos, clube que representou em 2015/16 e 2016/17, e no qual venceu a Taça CERS.