Reinier e Real Madrid já terão acordo para transferência

O jogador do Flamengo Reinier já terá tudo acordado com o Real Madrid para a transferência e tanto o jogador como a família já frequentam aulas de espanhol, avança o jornal espanhol "AS".

A transferência de Reinier Jesus, craque da formação da equipa de Jorge Jesus que chegou a realizar 15 jogos, com seis golos marcados e duas assistências, já foi acordada com o Real Madrid. O clube espanhol só vai oficializar a contratação quando o jovem fizer 18 anos, no dia 19 de janeiro, devido a problemas com a FIFA quanto à política de contratação de menores. No entanto, a imprensa espanhola confirma que o Real Madrid vai pagar os 30 milhões de euros pela cláusula do jogador do Flamengo.

Segundo o jornal "AS", o contrato tem a duração de seis anos e meio e 80% da quantia vai para o Flamengo (24 milhões de euros), enquanto outros 10%, ou seja, três milhões, vão para a família e respetivo agente. O plano passa por integrar o jovem na Castilla (equipa B dos merengues) a partir do próximo mês, quando regressar do torneio Pré-Olímpico com a seleção do Brasil na América do Sul, de forma a poder evoluir. Contudo, um empréstimo a Dortmund, Ajax e Everton não é excluído das opções do Real Madrid.

Tanto Reinier como a sua família estão a aprender espanhol. O próprio jogador está a ter aulas básicas via internet, para falar durante a apresentação.

O técnico Jorge Jesus reagiu, referindo que o Flamengo não pode vender Reinier por 30 milhões de euros: "O Flamengo não sabe quanto é que vale o jogador. Não se pode vender um jogador destes por esta quantia. No Benfica, os jogadores são vendidos por mais do que valem na realidade."