Relatório e Contas de 2021/22 do Benfica aprovado por 72,7% dos votos

Quase quatro centenas de associados dos encarnados discutiram, na noite desta sexta-feira, as contas do exercício de 2021/22 que apresentaram um resultado líquido negativo de 23,6 milhões de euros. O sim recolheu 72,7% dos votos, numa aceitação clara do documento.

No discurso de arranque dos trabalhos da Assembleia Geral ordinária do Benfica, Rui Costa recordou a opção do investimento desportivo para justificar o prejuízo do clube, que também caminha no mesmo sentido dos números apresentados pela SAD: 35 milhões de euros negativos.

"Apresentamos resultados negativos. Mas como vos prometi nesta mesma sala, privilegiamos a vertente desportiva, nunca perdendo de vista a solidez económica do clube. Estamos certos que dotamos as nossas equipas de maior qualidade, aumentando a sua competitividade. O início da nossa equipa de futebol, as sete supertaças conquistadas neste início de época, a entrada na Liga dos Campeões no basquetebol - feito histórico na modalidade em Portugal -, a presença na Liga dos Campeões da nossa equipa de futebol feminino, as conquistas dos nossos atletas olímpicos são prova disso mesmo. Ainda que estejamos numa fase embrionária da temporada, os sinais são positivos, mas também sabemos que há muito para fazer", destacou o líder das águias.

O documento foi aceite por uma expressiva maioria, embora tenha ainda encontrado 17,6% de reprovação e 9,67% de abstenção, num universo de 390 votantes.

A questão da auditoria forense, prometida pela atual direção, foi lembrada no discurso de vários associados, num encontro que ainda decorre na Luz.