Relógio suíço apareceu em boa hora

O golo de Embolo foi suficiente para o triunfo da Suíça, no jogo contra os Camarões (1-0), em estreia do Grupo G do Mundial 2022.

Os camaroneses entraram melhor no jogo, criando várias ocasiões para inaugurar o marcador.

Apesar da maior capacidade ofensiva dos Camarões, a Suíça era quem conseguia aguentar a posse de bola por mais tempo, embora uma notável disciplina defensiva africana fosse impedindo males maiores.

Com o passar do tempo as duas equipa foram ficando mais perigosas, sendo que o cabeceamento do suíço Akanji, em cima do intervalo, tenha sido o expoente máximo dessa ideia, embora o nulo tenha persistido até ao intervalo.

O reatamento da partida não poderia ter sido melhor para a equipa da Suíça que numa fantástica jogada coletiva, quase sempre a dois toques, isolou Embolo na área e este não tremeu na hora de atirar para a baliza (49 minutos), deixando a equipa em vantagem. A seguir nem celebrou, por respeito aos Camarões, país onde nasceu.

O golo trouxe outra dinâmica ao jogo, obrigando os Camarões a pressionar mais alto, enquanto a Suíça ia gerindo a vantagem, apoiando-se mais no contra-ataque para ferir a baliza de Onana.

O ritmo ficou muito mais intenso e a Suíça foi quem mais beneficiou porque conseguiu aparecer mais vezes em xona de finalização, embora as redes não tenham voltado a abanar.

Assim a Suíça passa para a frente do Grupo G, aguardando pelo desfecho do jogo entre Brasil e Sérvia.