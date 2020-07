Relvado do Cidade de Coimbra pronto para a final

JN Hoje às 20:15 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assegurou, esta sexta-feira, que o piso do Estádio Cidade de Coimbra está apto para ser palco da final da Taça de Portugal entre Benfica e F. C. Porto, este sábado (20.45 horas), depois de nas redes sociais terem circulado imagens do relvado em mau estado.

"O recinto está a ser preparado para, mais uma vez, acolher um excelente espetáculo entre duas grandes equipas. Todos os pormenores estão a ser ultimados para que se assista a um grande jogo de futebol. O relvado dá totais garantias", frisou a FPF numa nota publicada no site oficial.

Também a RED, empresa especializada na construção e manutenção de espaços desportivos com relvados naturais e sintéticos, garantiu que "a velocidade de jogo e a qualidade não serão colocadas em causa pelo relvado do Estádio Cidade de Coimbra" e que a bola "irá rolar com qualidade", pelo que não será por causa da relva que não se assistirá a um grande espetáculo.

"Encontrámos, no início de julho, um relvado com falta de manutenção e iniciámos a nossa intervenção há quatro semanas. Foram efetuadas operações de escarificação, que consiste na remoção da matéria morta entre o relvado e o solo. Em seguida foi efetuada uma sementeira - o relvado foi ressemeado nessa semana e novamente há duas semanas com uma quantidade de relva que dá para semear um campo sem relva -, espalhamento de areia, furação e descompactação do solo. No fim desta operação, foram efetuadas uma adubação e uma pulverização antifúngica", explicou Luís Pereira, engenheiro da RED.

Bola personalizada

O organismo responsável pela realização da prova rainha do futebol português também revelou que na final será utilizada uma bola personalizada. "No esférico que será utilizado exclusivamente estarão as imagens gráficas da Prova Rainha e as referências aos dois finalistas", acrescenta a FPF.

Adeptos apoiam equipas virtualmente

Tal como aconteceu nos jogos da Liga que decorreram na Cidade do Futebol, a federação tenta compensar a falta de público nas bancadas com a instalação uma "ledwall" de quase 100 metros no estádio, pela qual os adeptos de Benfica e F. C. Porto podem reagir, em tempo real, aos vários momento do encontro.