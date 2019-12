Relvado do Cova da Piedade interditado e alvo de intervenção urgente

Hoje às 21:40 Facebook

O relvado do Cova da Piedade encontra-se interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e será alvo de uma intervenção de recuperação urgente, confirmou à Lusa uma fonte do clube da margem sul do Tejo.

O estado do tapete do Estádio Municipal José Martins Vieira, utilizado pelos piedenses na LigaPro e na Liga Revelação (sub-23), tem vindo a agravar-se nas últimas semanas, motivo pelo qual o organismo que tutela o futebol profissional decidiu, esta semana, impor a interdição.

A mesma fonte explicou à Lusa que já está em marcha um plano de intervenção urgente, acordado com a empresa contratada pela Câmara Municipal de Almada (CMA) para a manutenção do relvado, que deverá garantir o levantamento da interdição antes do próximo jogo em casa, frente ao Desportivo de Chaves, a 4 de janeiro de 2020.

A imposição da LPFP motivou o adiamento para o dia 4 de fevereiro do jogo da Liga Revelação entre o Cova da Piedade e o Feirense, que estava marcado para este sábado, mas não deverá ter impacto na calendarização do clube na LigaPro.