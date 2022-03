Remate acrobático de Pepê foi o melhor golo da semana na Liga Europa

JN/Agências Hoje às 14:50 Facebook

O golo do extremo brasileiro do F. C. Porto, no empate a 1-1 com o Lyon, foi insuficiente para as aspirações dos dragões, mas foi eleito o melhor da segunda mão dos oitavos de final da prova.

Pepê, de 25 anos, marcou o golo do empate a 1-1 com o Lyon, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que, no entanto, foi curto para a continuação dos dragões na prova.

O jogador portista, com um potente remate de primeira à meia volta, superou a concorrência do espanhol Pedri Gonzalez (Barcelona), do costa-marfinense Jérémie Boga (Atalanta) e do checo Tomás Soucek (West Ham).

O número 11 dos dragões marcou aos 27 minutos, estabelecendo, nesse momento, a igualdade no encontro, que perdurou até ao final e foi insuficiente para o F. C. Porto, que tinha perdido por 1-0 no Dragão, seguir em frente na prova.