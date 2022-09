Remco Evenepoel é o novo campeão mundial de ciclismo de fundo

Hoje às 09:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O ciclista belga Remco Evenepoel sagrou-se, este domingo, campeão mundial de fundo, ao cortar isolado a meta no final da "prova rainha" dos Mundiais de ciclismo de estrada, que decorreram em Wollongong, na Austrália.

O belga de 22 anos isolou-se nos derradeiros 25 quilómetros dos 266,9 da prova de fundo e cortou a meta com o tempo de 6:16.08 horas, deixando o pelotão, comandado pelo francês Christophe Laporte, prata, e o australiano Michael Matthews, bronze, a 2.21 minutos.

O vencedor da Volta a Espanha, que sucede no palmarés dos Mundiais ao francês Julian Alaphilippe, seu colega de equipa na Quick-Step Alpha Vinyl, junta a camisola arco-íris em elites ao título mundial que conquistou em júnior, em 2018.

PUB

O melhor português em prova foi Nelson Oliveira, que terminou a corrida na 44.ª posição, a 3.01 minutos do vencedor, enquanto João Almeida foi 60.º, a 5.16 minutos do ex-colega de equipa Remco Evenepoel. Dos quatro portugueses presentes, Rui Oliveira não completou a corrida, enquanto o irmão gémeo, Ivo, foi 83.º, a 9.31 minutos do primeiro.