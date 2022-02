Remco Evenepoel faz o "bi" na Volta ao Algarve

JN Hoje às 18:26 Facebook

O ciclista belga repetiu a conquista de 2020 e venceu a corrida portuguesa pela segunda vez na carreira. Sergio Higuita ganhou a última etapa.

O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) conquistou pela segunda vez a Volta ao Algarve, após a quinta e última etapa, ganha pelo colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), disputada este domingo.

No final dos 173 quilómetros entre Lagoa e o alto do Malhão, em Loulé, o campeão colombiano venceu em 4:14.53 horas, o mesmo tempo do que o compatriota Daniel Martínez (INEOS) e menos um segundo do que o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates).

Depois de ter vencido em 2020, Evenepoel somou o segundo triunfo na "Algarvia", com 1.17 minutos de avanço sobre McNulty e 1.21 do que Martínez.