Remontada ao cair do pano reforça ambição do Famalicão

José Pedro Gomes Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Minhotos estiveram a perder por 0-2, mas deram a volta e sobem ao sexto lugar à condição.

Com uma reviravolta no marcador, arrancada no último dos sete minutos das compensações, o Famalicão venceu (3-2) o aflito Marítimo e mantém as esperanças de ainda chegar aos lugares europeus. O avançado Pablo, lançado nos derradeiros suspiros do jogo, foi o herói da tarde, apontando o terceiro golo dos minhotos na segunda parte, porque ao intervalo perdiam por 2-0.

Os minhotos até entraram mais ameaçadores na partida, mas ao revelarem falta de pontaria, expuseram-se a dois golpes letais de contra-ataque do Marítimo, que explorando bem os corredores cavou uma vantagem de dois golos, por Ryascos e André Vidigal.