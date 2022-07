Renan deixa Sporting rumo à 2.ª divisão da Arábia Saudita

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

O guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, sem jogar desde dezembro de 2019, depois de ter perdido espaço no Sporting, é reforço dos sauditas do Al Ahli Jeddah.

"O Al-Ahli completou o processo de contratação do guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro (...), que chega proveniente do Sporting de Portugal, com um contrato de um ano e opção para renovar por mais um", indicou o clube saudita na rede social Twitter.

Renan Ribeiro, de 32 anos, e o Sporting estavam em processo de negociação da rescisão de contrato, com o guarda-redes a não ser opção no clube lisboeta a partir de metade da época de 2019/2020, ainda com Jorge Silas como treinador.

Nessa mesma época, o clube passou a contar com Rúben Amorim, a partir de março de 2020, mas Renan Ribeiro, que tinha contrato até junho de 2023, nunca mais foi opção para a baliza.

O guarda-redes tinha chegado ao Sporting ainda em 2018/2019, por empréstimo do Estoril Praia, com os leões a acionarem a compra em definitivo já em fevereiro de 2019.

Renan Ribeiro vai agora disputar a segunda divisão da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o guarda-redes despediu-se do Sporting, agradecendo a oportunidade de "ter sido um leão e ter feito parte da história" do clube.

"Venho aqui para agradecer a oportunidade de ter sido um leão e ter feito parte da história do Sporting nos últimos anos. E também de ter contribuído com dois títulos", assinalou o guarda-redes, que pelo Sporting conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.