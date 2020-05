Renan Lodi recuperou da covid-19 e treinou no Atlético de Madrid

JN/Agências Hoje às 16:01 Facebook

O internacional brasileiro Renan Lodi regressou, esta sexta-feira, aos treinos no Atlético de Madrid, em trabalho individual, depois de ter recuperado da infeção à covid-19.

O defesa, que cumpre a primeira época nos colchoneros, acusou positivo à covid-19 a 6 de maio, razão pela qual esteve em quarentena, sem poder treinar ou interagir com os restantes elementos da equipa até esta sexta-feira, dia em que regressou à cidade desportiva do clube.

Nos últimos dois dias, o jogador, de 22 anos, efetuou dois testes cujos resultados foram negativos, com o médico do clube, Óscar Celada, a referir que o defesa esteve sempre assintomático e que "é um caso confirmado de infeção resolvida".

Os restantes jogadores do plantel do "Atleti" treinaram divididos em grupos, numa sessão em que também esteve o internacional português João Félix, a trabalhar com Thomas Lemar, Angel Correa, Diego Costa, Koke e Vitolo.